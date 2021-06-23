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高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

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男台北就醫返澎拒篩檢 縣府出招祭重罰住家加設巡邏箱

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
陳姓男子在台北就醫後今返回澎湖，因拒絕在機場接受快篩，被縣府開罰，他也是從1日實施入境普篩政策以來，首位挨罰的旅客。圖/澎湖縣政府提供
陳姓男子在台北就醫後今返回澎湖，因拒絕在機場接受快篩，被縣府開罰，他也是從1日實施入境普篩政策以來，首位挨罰的旅客。圖/澎湖縣政府提供

澎湖馬公市陳姓男子今搭機返抵澎湖，拒絕配合機場快篩，縣府官員苦勸陳男配合仍遭拒，依違反傳染病防治法，開罰1萬5000元，同時警方在陳男住家設置巡邏箱24小時密切注意動態。

澎湖縣政府表示，陳男在台灣就醫，日前就在臉書表明搭機返澎時不會配合快篩。縣府事前請其親朋好友勸說未果，今陳男入境後，縣府秘書長盧春田、參議馬金足及財政處長鄭嘉薇等人再次勸說，期盼考量澎湖整體安全配合快篩，但他堅持己見，拒絕快篩。

由於陳男自雙北高風險地區返澎，又有醫院活動足跡，染疫風險高於他人，卻不願配合快篩，縣府痛批陳男浪費社會成本，挑戰澎湖縣防疫工作，為避免陳男造成防疫破口，今下午警方在陳男住處外設置24小時巡邏箱，加強注意動態。

澎湖縣政府1日仍公告實施入境普篩，雖然公告遭到中央流行疫情指揮中心撤銷，縣府已向行政院提訴願表達立場。

澎湖縣政府表示，澎湖是離島，之前因為中央不同意在機場快篩，致使疫情進入澎湖，造成醫療量能更為緊繃，因此縣府在訴願有結果之前，「機場全面快篩」立場不變，請所有入境澎湖的旅客配合快篩。

澎湖縣政府表示，澎湖機場從6月1日起全面快篩，截至6月22日止，計有4597人入境，全數配合快篩，唯獨陳姓男子拒絕快篩，縣府祭出首張1萬5000元罰單。

陳姓男子在台北就醫後今返回澎湖，因拒絕在機場接受快篩，被縣府開罰，他也是從1日實施入境普篩政策以來，首位挨罰的旅客。圖/澎湖縣政府提供
陳姓男子在台北就醫後今返回澎湖，因拒絕在機場接受快篩，被縣府開罰，他也是從1日實施入境普篩政策以來，首位挨罰的旅客。圖/澎湖縣政府提供

澎湖 快篩 機場

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