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圍堵病毒 潘孟安：盼各縣市做好精準疫調與跨縣市通報

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
面對疫情變化，屏東縣長潘孟安說，精準疫調與跨縣市通報相當重要。圖／取自潘孟安臉書直播
面對疫情變化，屏東縣長潘孟安說，精準疫調與跨縣市通報相當重要。圖／取自潘孟安臉書直播

面對疫情變化，屏東縣長潘孟安強調精準疫調與跨縣市通報很重要，今天屏東新增確診個案案14298若沒有精準疫調，就沒有辦法溯源，他憂心很多縣市沒有精準疫調，恐造成病毒散播，有些跨縣市通報系統太輕忽，讓第一線人員疲於奔命。

潘孟安強調，精準疫調與跨縣市通報是地方政府應盡的責任與態度。潘也說，精準疫調才能阻斷傳播鏈，第一時間擴大匡列，才是防堵病毒進入社區。

屏東6月4日至7日接連出現6個隔離期滿陰轉陽病例，經屏東縣政府向中央流行疫情指揮中心反映不尋常後，中央流行疫情指揮中心22日宣布居家隔離者期滿前一律再次PCR檢測，潘孟安也感謝中央採納屏東建議，屏東自疫情發生以來一直保持高度警戒，對居家隔離者期滿再次PCR檢測，發現多起陰轉陽情況，適時提供全國防疫參考。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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