小琉球遭漏油污染 屏縣府將協助居民向中油求償

台灣中油公司油管破裂，漏出的原油污染小琉球岸際和漁港，屏東縣政府要求中油公司迅速清理油污，並將協助居民向中油求償環境損失。

台灣中油公司21日晚上在高雄大林外海的油管破裂，原油隨著海流漂流，高屏多處港口受到污染，屏東小琉球的岸際、漁港及海域都受到油污污染，中油今天持續油汙的清除。

屏縣府表示，縣府昨天成立緊急應變中心處理油污事件後，今天一早就由環保局在小琉球周邊海岸巡視油污污染狀況，目前白沙尾漁港、漁福漁港、杉福漁港港區還有些許油花油污，美人洞、中澳沙灘、威尼斯沙灘離岸約100公尺外海，還有可目視的油帶。

縣府隨即召開第2次除污應變會議，請中油公司儘速依所提應變處置計畫除污，也請海巡相關單位協助巡察，縣府表示，環保局已彙整油污應變資材存量提供中油公司使用，並告知不得在生態敏感區域使用油分散劑。

縣府在應變會議中並已責成相關管理單位，包括大鵬灣風景區管理處、琉球鄉公所及縣府相關單位，應協助調查這次污染事件對琉球環境生態的影響，在除油作業完成後，縣府將針對環境影響損失，協助琉球鄉居民向中油代為求償。

縣府並表示，這次污染事件，因油污洩漏地點在高雄市，污染區域則橫跨2縣市，也建請中央主管機關海洋保育署依法裁處污染行為人。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，整個港區飄散濃厚的油污臭味，白沙觀光漁港的部分則是有油污再進入，此外，也有出海的漁民回報，在3浬之內的海域都可見濃稠的黑色油污，隨著海流和風向四處漂散，處處都可見油帶，污染看起來嚴重。

蔡寶興表示，小琉球是綠蠵龜的天堂，潮間帶的海藻和生物是牠們的食物，如今海域、岸際和潮間帶都受到污染，綠蠵龜會遠離污染處，到較乾淨的海域，海龜、乾淨的海洋是小琉球觀光的資源，如今受到污染，不是短期間內可以恢復，不但觀光受波及，漁民捕魚也受到影響，一定要向中油求償。