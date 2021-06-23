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肉燥飯冠亞軍也加入 「雄夯宅美食」外帶餐點享優惠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
家庭號餐點。圖／高市觀光局提供
家庭號餐點。圖／高市觀光局提供

疫情導致餐飲業業績下滑，高雄市政府觀光局攜手80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」推出「雄夯宅美食」外帶餐點。圓山、漢來飯店參與在內，就連肉燥飯得獎名店柏弘肉燥飯與北海魚丸也加入陣營，不時推出買一送一、第二件三折、個人套餐等優惠內容，觀光局表示，全市200家餐飲業加入陣營，持續招募中，半數業者有意願加入高雄好家載，未來可宅配到家。

「雄夯宅美食」外帶餐點，分為「個人獨享餐、雙人分享餐、全家共享餐、超值饗宴餐」四種不同組合，另有買一送一（如蛤蠣買一斤送一斤、購買任一飯糰送黑糖奶茶等）、第二件三折、多一件多一元、168套餐等優惠內容。

去年剛榮獲高雄肉燥飯一、二名的柏弘肉燥飯與北海魚丸因疫情業績下滑加入「雄夯宅美食」，另有安東尼歐、老新台菜、永心鳳茶外帶餐點銷售平台。

觀光局長周玲妏指出，各行各業受疫情衝擊，餐飲業為生存紛推線上點餐、外帶用餐，觀光局推線上行銷，盼幫助更多家庭生計，讓餐廳有生意做、外送人員有單跑，越是艱困時刻越需要大家攜手同心度過，希望幫助高雄好味道繼續傳承。

觀光局指出，雄夯宅美食專案內有100多家商店有意願加入市府「高雄好家載」系統意願，期透過與高雄市政府、LINE公司、一卡通公司及點餐平台多方資源共享。更多資訊可洽高雄旅遊網「雄夯宅美食」專區：https://khh.travel/zh-tw/event/news/3942

業者推出的雙人套餐。圖／高市觀光局提供
業者推出的雙人套餐。圖／高市觀光局提供
高雄市政府觀光局攜手80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」推出「雄夯宅美食」外帶餐點行銷平台。記者徐白櫻／翻攝
高雄市政府觀光局攜手80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」推出「雄夯宅美食」外帶餐點行銷平台。記者徐白櫻／翻攝
個人餐盒。圖／高市觀光局提供
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觀光局 疫情

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