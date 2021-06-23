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「屏東囝仔」網路號召挺醫護捐零用錢 買1千個護目鏡

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣一群「屏東囝仔」在網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈，今天請民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替眾多學子、家長、老師、社會人士，將捐贈者愛心募集1000個護目鏡，約市價5.5萬元，交由衛生局統籌分配給屏東縣內醫療院所使用。圖／民進黨屏東縣黨部提供
屏東縣一群「屏東囝仔」在網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈，今天請民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替眾多學子、家長、老師、社會人士，將捐贈者愛心募集1000個護目鏡，約市價5.5萬元，交由衛生局統籌分配給屏東縣內醫療院所使用。圖／民進黨屏東縣黨部提供

屏東縣一群「屏東囝仔」在網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈，今天請民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替眾多學子、家長、老師、社會人士，將捐贈者愛心募集1000個護目鏡，約市價5.5萬元，交由衛生局統籌分配給屏東縣內醫療院所使用。

許展維說，這場捐贈儀式他感到很暖心，一開始是學生們之間發想，用自己零用錢、壓歲錢、將存錢的小豬公都拿出來，每個100元、500元等，在能力範圍內購買醫護需要的護目鏡，無意間家長與學校老師發現後，取得長輩同意後，正式發起，在網路號召串連，約有近20人響應。

發起到募集約1個月，許展維說，原本是學子們的善意暖心火花，在家長網路群組號召下串連，募集到1千個護目鏡捐給屏東縣醫護人員。他今天代表「屏東囝仔」捐贈者，將護目鏡捐給屏東縣衛生局。

另外，國民黨屏東縣黨部今也將中央黨部募得防護面罩2000個與防疫護目鏡300個，捐贈給屏東縣警察局、屏東市等單位，希望重要的防疫配備可給防疫第一線的清潔隊員和警察人員配戴，在疫苗尚未充足以前，能讓他們可以有更深一層的保障

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，縣黨部也與屏東縣民眾服務社聯合推動「你我攜手齊關懷・抗疫之路不孤單」關懷弱勢計畫，希望藉由此次的活動，募一些民生物資如白米、罐頭、麵條、餅乾或是電風扇、吹風機等，盼能給弱勢民眾以解燃眉之急，若有意捐助者或艱困民眾在社會福利體系無法補助的邊緣人，均可與國民黨屏東縣黨部聯繫。

屏東縣一群「屏東囝仔」在網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈，今天請民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替眾多學子、家長、老師、社會人士，將捐贈者愛心募集1000個護目鏡，約市價5.5萬元，交由衛生局統籌分配給屏東縣內醫療院所使用。圖／民進黨屏東縣黨部提供
屏東縣一群「屏東囝仔」在網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈，今天請民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替眾多學子、家長、老師、社會人士，將捐贈者愛心募集1000個護目鏡，約市價5.5萬元，交由衛生局統籌分配給屏東縣內醫療院所使用。圖／民進黨屏東縣黨部提供
國民黨屏東縣黨部今將中央黨部募得防護面罩2000個與防疫護目鏡300個，捐贈給屏東縣警局，在疫苗尚未充足以前，能讓他們可以有更深一層的保障。圖／國民黨屏東縣黨部提供
國民黨屏東縣黨部今將中央黨部募得防護面罩2000個與防疫護目鏡300個，捐贈給屏東縣警局，在疫苗尚未充足以前，能讓他們可以有更深一層的保障。圖／國民黨屏東縣黨部提供

屏東縣 衛生局 國民黨

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