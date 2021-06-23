就近住更便利！高雄挺醫護溫馨休息棧可望增據點
疫情嚴峻，醫護人員犧牲與家人相處時間，全心全意駐守防疫前線，高雄市政府在本月初啟動「挺醫護溫馨休息棧」計畫，與旅館合作，提供房間供符合資格的醫護人員免費入住，不少醫護人員反映希望可以有更多就近選擇，觀光局正與康橋商旅洽談，可望增加旗下更多據點選項，給醫護更強大奧援。
防疫非常時期住宿率低迷，旅館也紛紛配合防疫政策調整定位，高雄市一般旅館有2萬多間房，目前有4871間房當防疫旅館，還有不少家旅館、飯店配合移工宿舍降載計畫，另有旅館加入挺醫護休息棧行列，觀光局同仁這一陣子為媒合各項方案，忙得焦頭爛額，盡力照顧到每一方需求，也將效益發揮到最大。
因應遠洋釣魷船大量漁工返港，有入住房疫旅館需求，高雄市防疫旅館目前已擴增到4871房，比農曆春節時期更高。移工宿舍降載計畫也有不少旅館參與，能加減帶入收益，也為防疫盡分心力。
疫情戰線已持續一年多，醫護人員堅守崗位勞心勞力，高雄長庚、高雄榮總等4大醫學中心及專責醫院壓力尤其沉重，市府在本月初推「挺醫護溫馨休息棧」計畫，旅館提供佛心價，市府透過企業支持的善款埋單，提供舒適安全住宿環境，各方齊心加入挺醫護行列。
高雄市觀光局長周玲妏說，不少醫護反映希望能有更多距離住家、上班地點近或便於接送孩子的選項，正與康橋商旅業者洽談，盼能提供更多適用地點，給第一線醫護更暖心友善的支持。
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