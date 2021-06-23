澎湖疫苗出現緩打潮 賴峰偉：施打利大於弊

受到部分縣市施打AZ疫苗，傳出猝死案件影響，澎湖長者出現緩接種情形，縣長賴峰偉昨晚以行動施打AZ疫苗，接種疫苗利大於弊。

賴峰偉在昨天下班後，前往馬公一衛生所施打AZ疫苗，他說，打完後感覺有點疲倦，但休息一下就恢復精神，目前身體沒有不適等。

賴峰偉表示，在疫情升溫時，許多人反映作為地區疫情指揮官應儘早施打疫苗，但從未考慮，一切以第一線醫護防疫人員優先施打，才能讓澎湖鄉親獲得更進一步保障，直到第一線人員完成接種後，自己才考慮施打，在國內各縣市地方首長中算是較晚施打的人。

賴峰偉指出，澎湖疫苗施打採「求好不求快」原則進行，醫護人員對於接種長者等，一定要評估其疾病史、用藥史和身體健康情形等，狀況許可才施打。

最近因國內部分縣市傳出施打AZ疫苗猝死案例影響，澎湖75歲長者預約施打的比例，明顯下降，因此，昨晚在下班後，前往馬公第一衛生所完成施打疫苗，以行動來籲請民眾，在身體狀況許可下，踴躍前往施打，以提高澎湖的防護力。

賴峰偉也呼籲有慢性病等長者，不用勉強，可待疫情穩定後再預約施打，縣府保障每一名長者有疫苗可打。

澎縣府指出，7月1日起疫苗接種擴大至第1至第8類，符合資格條件民眾，經醫師評估許可，可自行選擇AZ或莫德納疫苗，接種疫苗利大於弊。