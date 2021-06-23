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陳玉珍積極奔走 金管處同意所屬民宿及賣店租金延繳

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，立委陳玉珍在台努力協助隔絕病毒於境外，同時積極爭取各項紓困補貼方案，減輕鄉親的財務損失及負擔。圖／立委陳玉珍辦公室提供
新冠肺炎疫情持續延燒，立委陳玉珍在台努力協助隔絕病毒於境外，同時積極爭取各項紓困補貼方案，減輕鄉親的財務損失及負擔。圖／立委陳玉珍辦公室提供

新冠肺炎疫情持續延燒，立委陳玉珍努力協助隔絕病毒於境外，同時積極爭取各項紓困補貼方案，減輕鄉親的財務損失及負擔。陳玉珍日前接獲金門民宿業者的請託，表示國家公園業民宿賣店承租戶將面臨繳納第二季房租，雖然有租金補貼，但在毫無收入的情況下，還是相當吃力，經過陳玉珍的奔走，成功協助國家公園民宿及賣店租金延繳及六月租金補貼，落實紓困。

在疫情肆虐擴散期間，對於向來以觀光旅遊為經濟命脈的離島金門是一大打擊，重創地方經濟，繼去年2月關閉小三通後，5月中的三級防疫警戒下，更造成了金門人煙稀少，一片空寂，儼然成了名符其實的「關島」、「封島」，對於交通旅遊業者，可以說是雪山加霜，哀鴻遍野。

陳玉珍日前接獲金門民宿業者的請託，表示近日國家公園業民宿賣店承租戶將面臨繳納第二季房租，雖然有租金補貼，但六月份租金需預先繳納全額繳，業者得檢附申請書向管理處申請補貼權利金及租金；管理處再依遊客量與前一年同月份遊客量相較之減少比率，核計補貼金額。而6月溢繳租金將在9月20日方可扣抵，計算方式繁瑣，對業者造成相當的壓力與困擾，在陳玉珍的奔走協調下，與金門國家公園管理處商討後終於達成3點共識：

包括檢討現行合約付款期程，修正6月繳交4、5、6月季租金變更於7月繳交，業者可以延長1個月繳交租金，可舒緩繳款期限的壓力。7月繳交租金時，因6月份遊客量可完整比較前年同月份，因此6月份的租金可直接扣抵，不用先繳再行扣除，減少業者資金使用的困難。此次改善方案受惠的業者計65位，共95棟標租之民宿賣店，已於6月18日與各民宿賣店業者完成變更議約，將減少業者租金之負擔及化繁為簡的租金補貼申請。

金門民宿發展協會理事長鄭秀娜表示，因疫情關係，陳玉珍委員自去年2月中為業者向中央爭取減免租金外，今年因應三級警戒持續關心業者的經營狀態，再次協助向國家公園協商租金延後繳納方案，讓業者更清楚明瞭當季租金之繳納金額，這樣的改變對業者的幫助甚大。

民宿 陳玉珍 金門

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