疫情影響生計 福建更保會協助用團購幫更生人賣存貨

新冠肺炎疫情延燒，全國目前還是3級警戒狀態，不少民眾的生活都受到影響，尤其是社會上的更生人，福建更生保護會董事長之福建高等檢察署金門檢察分署檢察長洪培根日前召集業務人員，慰助福建更生保護會小額創業貸款更生人，在瞭解營運狀況及遭遇之困境後，洪培根當場也指示全力協助，除購買因疫情而滯銷的存貨，也研究將以團購之模式，行銷來自於更生人與馨生人自營產品。

新冠肺炎疫情已廣泛影響民眾之工作及生活，福建更生保護會發現不少更生人都受到影響，洪培根偕同同仁訪視更生人，協助研商強化弱勢更生人的防疫紓困措施。

福建更生保護會表示，洪培根親自率員前往慰助福建更生保護會小額創業貸款更生人，在瞭解營運狀況及遭遇之困境後，當場表示將提供協助，目前已著手協助列入法務部所屬機關「紓困採購團」採購對象之一，以團購之模式，行銷來自於更生人與馨生人自營產品，協助度過疫情難關。

此外，也有抗疫關懷箱及慰助金，福建更生保護會彙整該會服務中的案家，並結合地方檢察署觀護人、地方法院少年保護官、監獄教誨師等人力，全盤滾動式調查司法保護對象受疫情影響，造成生活、工作、家庭等急難問題之案家，由專職人員及更生輔導員(志工)以電話、通訊軟體等不同方式聯繫，瞭解有無就醫、就業、紓困等需求，提供各級政府紓困措施供申請參考。

對於亟需協助者，造冊後匯款2000元慰助金急用，並透過「抗疫關懷箱」方式打包更生人創業麵線、口罩等防疫物資，郵寄或宅配方式提供給弱勢案家，以一份真摯的關懷，穩定他們對生活安定的信心，同時展現政府與社會溫暖。截至6月22日止，已關懷47位更生人、94位家屬，合計141位受益，並將持續滾動式調查，提供即時協助。