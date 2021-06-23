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中油大林廠外海輸油管破裂油汙染擴大！高屏漁民憂又怒
中油公司大林煉油廠外海昨天凌晨進行油輪卸油時，蛇管破裂造成油汙洩漏，高雄漁民今天開船到現場，油氣臭味仍重，屏東小琉球岸邊油汙染比昨天更嚴重。中油大林廠長廖本源表示，目前第一要務就是除汙，希望能盡快完成，至於漁民求償部分，待日後再具體討論。
昨天凌晨中油公司大林煉油廠外海2號浮筒，因賴比瑞亞籍「NISSOS RHENIA」油輪進行油輸送時，內串蛇管第七節破裂發生油汙洩漏，中油公司立即停止油輸送，出動五艘工作船進行現場處理。
高雄市漁民港務促進會理事長黃清江表示，今天漁民原本要開20艘船出港去中油2號浮筒處，但因風浪太大，最後只有5艘漁船到漏油現場，看到破裂的蛇管，雖然沒有發現油汙，但油氣臭味很重。
屏東縣琉球區漁會反映，目前油汙染從烏鬼洞風景區沿岸海域，延伸到美人洞風景區，向花瓶岸至小琉球漁港，再向中澳沙灘到漁福漁港，至琉球新漁港。
中油大林廠長廖本源表示，中油有派船監看油汙染情形，外海部分還好，岸邊汙染比較嚴重，中油動用所有資源清汙。目前第一要務就是除汙，希望能盡快完成，至於漁民求償部分，待日後再具體討論。
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