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大雨特報屏東上半天降雨不多 累積雨量仍冠全台

中央社 / 屏東縣23日電

滯留鋒面影響，中央氣象局發布南部及宜蘭地區大雨特報，屏東縣今天上半天大雨時下時停，截至下午1時，累計雨量最高在獅子鄉的65.5毫米，雨量雖不多，但仍冠全台。

中央氣象局發布南部及宜蘭地區的大雨特報，易有短延時強降雨，今天凌晨至上午11時前，屏東大雨時下時停，11時後雨停，並且太陽露臉。

中央氣象局資料，截至下午1時，屏東縣最高雨量下在獅子鄉，有65.5毫米，這也是全台今天最高雨量區，全台今天雨量排行榜前7名都在屏東縣，累計雨量54毫米到65.5毫米，下在獅子鄉、春日鄉、新園鄉和萬丹鄉。

屏東已經連3天下雨，累積3天雨量448毫米，在春日鄉大漢山，居全台之冠，至今沒有傳出災情。

屏東縣 雨量 氣象局

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