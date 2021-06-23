結合200家餐飲業者 高市府推外帶優惠方案

全國3級警戒持續，高雄市觀光局今天表示，將攜手在地知名社群「高雄美食地圖」，廣邀超過200家餐飲業者共推「雄夯宅美食」餐點外帶方案，未來更希望結合「高雄好家載」外送系統，協助餐飲業轉型。

高雄市觀光局攜手擁有80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」，廣邀超過200家餐飲業者共推「雄夯宅美食」外帶餐點，優惠內容分為「個人獨享餐、雙人分享餐、全家共享餐、超值饗宴餐」，4種不同組合方式與超優惠價格，滿足個人到家庭的美食需求。

觀光局長周玲妏指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，餐廳生存紛紛改推線上點餐、外帶用餐，也成為這波防疫飲食趨勢，觀光局推出這樣的線上活動，期待讓餐廳有生意做、外送人員有單跑，幫助高雄的好味道繼續傳承。

觀光局表示，這次活動廣納超過200家店家，持續招募中，當中不乏知名連鎖餐飲品牌、飯店餐廳、網路名店、巷弄小吃、在地老味、夜市美食等，各家特色餐點包羅萬象，都有各自精彩的美食故事，品味美食之際，也體驗不一樣的宅系美食新生活。

觀光局說明，「雄夯宅」美食專區內也將不定期推出各項吸睛優惠，包含「買1送1」、「第2件3折」、「加1元多1件」、「168套餐」等，希望以親民且超值的價位，鼓勵民眾把喜愛的高雄味帶回家。另外，也歡迎民眾到「高雄旅遊網」臉書粉專留言最想吃的美食，由市長陳其邁向大家推薦。

「雄夯宅美食」專案已有超過100家商店表達加入市府「高雄好家載」系統意願，期透過與高雄市政府、LINE公司、一卡通公司及點餐平台多方資源共享，不只讓參與商家有更多曝光機會及數位轉型，也提供給市民更多便利、優質及在地的美食選擇。