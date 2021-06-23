快訊

北農群聚全面PCR篩檢6措施 明日起沒陰性證明禁入場

【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

結合200家餐飲業者 高市府推外帶優惠方案

中央社 / 高雄23日電

全國3級警戒持續，高雄市觀光局今天表示，將攜手在地知名社群「高雄美食地圖」，廣邀超過200家餐飲業者共推「雄夯宅美食」餐點外帶方案，未來更希望結合「高雄好家載」外送系統，協助餐飲業轉型。

高雄市觀光局攜手擁有80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」，廣邀超過200家餐飲業者共推「雄夯宅美食」外帶餐點，優惠內容分為「個人獨享餐、雙人分享餐、全家共享餐、超值饗宴餐」，4種不同組合方式與超優惠價格，滿足個人到家庭的美食需求。

觀光局長周玲妏指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，餐廳生存紛紛改推線上點餐、外帶用餐，也成為這波防疫飲食趨勢，觀光局推出這樣的線上活動，期待讓餐廳有生意做、外送人員有單跑，幫助高雄的好味道繼續傳承。

觀光局表示，這次活動廣納超過200家店家，持續招募中，當中不乏知名連鎖餐飲品牌、飯店餐廳、網路名店、巷弄小吃、在地老味、夜市美食等，各家特色餐點包羅萬象，都有各自精彩的美食故事，品味美食之際，也體驗不一樣的宅系美食新生活。

觀光局說明，「雄夯宅」美食專區內也將不定期推出各項吸睛優惠，包含「買1送1」、「第2件3折」、「加1元多1件」、「168套餐」等，希望以親民且超值的價位，鼓勵民眾把喜愛的高雄味帶回家。另外，也歡迎民眾到「高雄旅遊網」臉書粉專留言最想吃的美食，由市長陳其邁向大家推薦。

「雄夯宅美食」專案已有超過100家商店表達加入市府「高雄好家載」系統意願，期透過與高雄市政府、LINE公司、一卡通公司及點餐平台多方資源共享，不只讓參與商家有更多曝光機會及數位轉型，也提供給市民更多便利、優質及在地的美食選擇。

觀光局 餐飲業

延伸閱讀

不敵疫情！ 斗六「貴族世家」牛排館暫熄燈 網民嘆：美食回憶又少一家

「饗泰多」抗疫優惠最後倒數！50道任選外帶8折、外送享9折，滿額直接0元運費

疫苗打氣趨緩 高市府提醒長者：不急改天來沒關係

高市暖心挺醫護 啟動免費溫馨休息棧計畫

相關新聞

藥局買試劑問可否順便幫忙快篩？藥師：我們也怕感染啊

食藥署核准進口居家快篩試劑，這兩天陸續鋪貨上架，高雄市少數藥局架上有快篩劑，很快就被搶購。有民眾買了後想請藥師「順便 」...

高雄連鎖藥局開賣快篩試劑 二小時已賣10劑注意「兩條線」

食藥署核准進口居家快篩試劑，這兩天陸續鋪貨上架。高雄市區連鎖藥局今早上架銷售，一早就有民眾購買，銷售情況還不錯。大昌路分...

中油大林廠外海輸油管破裂油汙染擴大！高屏漁民憂又怒

中油公司大林煉油廠外海昨天凌晨進行油輪卸油時，蛇管破裂造成油汙洩漏，高雄漁民今天開船到現場，油氣臭味仍重，屏東小琉球岸邊...

陳玉珍積極奔走 金管處同意所屬民宿及賣店租金延繳

新冠肺炎疫情持續延燒，立委陳玉珍努力協助隔絕病毒於境外，同時積極爭取各項紓困補貼方案，減輕鄉親的財務損失及負擔。陳玉珍日...

就近住更便利！高雄挺醫護溫馨休息棧可望增據點

疫情嚴峻，醫護人員犧牲與家人相處時間，全心全意駐守防疫前線，高雄市政府在本月初啟動「挺醫護溫馨休息棧」計畫，與旅館合作，...

疫情影響生計 福建更保會協助用團購幫更生人賣存貨

新冠肺炎疫情延燒，全國目前還是3級警戒狀態，不少民眾的生活都受到影響，尤其是社會上的更生人，福建更生保護會董事長之福建高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。