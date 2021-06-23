屏東今仍大雨 今起開放孕婦打疫苗

受鋒面影響，屏東縣今仍下大雨，屏東縣長潘孟安昨也宣布，即日起開放一般孕婦優先接種，屏東基督教醫院指出，昨天縣府相關訊息公告後，婦產科衛教師接獲不少孕婦詢問電話。

屏東縣府指出，有意願施打的孕婦可盡速到14家專責醫院、安和、優生兩家特約醫院預先施打。屏東縣一名婦人歐陽瑛懷第三胎，她說，今天到優生醫院打莫德納疫苗，打疫苗前都有在網路先查詢相關資料，來打疫苗不會太擔心。

屏基指出，昨縣府宣布相關消息後，婦產科衛教師接獲不少孕婦來電詢問。