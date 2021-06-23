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屏東今仍大雨 今起開放孕婦打疫苗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今起開放孕婦施打疫苗。記者劉星君／攝影
屏東縣今起開放孕婦施打疫苗。記者劉星君／攝影

受鋒面影響，屏東縣今仍下大雨，屏東縣長潘孟安昨也宣布，即日起開放一般孕婦優先接種，屏東基督教醫院指出，昨天縣府相關訊息公告後，婦產科衛教師接獲不少孕婦詢問電話。

屏東縣府指出，有意願施打的孕婦可盡速到14家專責醫院、安和、優生兩家特約醫院預先施打。屏東縣一名婦人歐陽瑛懷第三胎，她說，今天到優生醫院打莫德納疫苗，打疫苗前都有在網路先查詢相關資料，來打疫苗不會太擔心。

屏基指出，昨縣府宣布相關消息後，婦產科衛教師接獲不少孕婦來電詢問。

屏東縣府指出，開放供一般孕婦可選擇施打，且為方便孕婦就近施打疫苗，除全縣14家責任合約醫院外，再加入安和醫院、優生婦產科醫院兩家合約醫院，開放選擇接種莫德納或AZ疫苗，有意施打的孕婦務必經過婦產科醫師完整評估後，再到16家醫療院所預約接種。

屏東縣今起開放孕婦施打疫苗。記者劉星君／攝影
屏東縣今起開放孕婦施打疫苗。記者劉星君／攝影

屏東縣 孕婦 AZ疫苗

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