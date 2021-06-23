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高雄連鎖藥局開賣快篩試劑 二小時已賣10劑注意「兩條線」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄藥局今天開賣快篩試劑，一早就有民眾購買。記者徐白櫻／攝影
高雄藥局今天開賣快篩試劑，一早就有民眾購買。記者徐白櫻／攝影

食藥署核准進口居家快篩試劑，這兩天陸續鋪貨上架。高雄市區連鎖藥局今早上架銷售，一早就有民眾購買，銷售情況還不錯。大昌路分店藥劑師說，一禮拜前開始有人詢問，得知今天到貨立即購買，上午已經賣出十劑，使用便利，反應算不錯。

食藥署上周公布5款居家快篩試劑可在國內醫療器材行、藥局或便利超商（限區域且要有藥商許可）門巿銷售，單價售價約300多元，高雄丁丁連鎖藥局銷售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」， 分成單劑與家庭號20劑包裝，暫時未限定購買數量。

陳姓藥師說，一周前就有消費者詢問是否銷售快篩試劑，今早9點開門就有人登門指定購買，約賣出十劑左右，全數是單劑包裝，會附贈使用說明，掃描QR Code可依據示範影片操作，原則上是將試劑置入鼻腔，試劑反應跟驗孕棒很像，上頭會顯示一條線或兩條線，一條線陰性、兩條線陽性，若出現兩條線要盡速去醫院進一步進行PCR採檢。

快篩 食藥署 超商

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