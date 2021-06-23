抗疫500多個日子向防疫英雄致敬！高雄市政府全紀錄

從去年初爆發疫情以來，全台防疫總動員，為向第一線防疫人員致敬，高雄市政府新聞局經營的「高雄一百」臉書粉專推出致敬防疫英雄特別企畫，以照片記錄高雄各領域防疫英雄默默付出的身影，感謝他們的堅持與辛勞，也藉此展現台灣防疫。

新聞局長董建宏說，第一線防疫人員堅守崗位，他們臉龐隱藏在防護裝備下，忙碌地穿梭在高雄各角落，犧牲與家人相處時間與生活品質，「高雄一百」臉書透過鏡頭向沒有被看見的防疫英雄們致敬，感謝醫護、疫調、軍人、警察、消防、環保清消、計程車司機、防疫旅館第一線尖兵，以區公所、里長、里幹事等各領域防疫人員辛苦付出，有他們無私地奉獻，保護城市及市民安全。

台灣抗疫之路已經走了500多天，百姓生活、生計受影響，防疫已成為全民共同目標。一波波防疫措施如戶外一律戴口罩、禁止群聚、市場分流採購、商店實聯制、餐飲業一律外帶、為長輩接種疫苗等，仰賴防疫前線努力的無名英雄織起安全的網，讓社會穩定、市民安心。

董建宏強調，防疫這場仗沒有人是局外人，除了第一線防疫人員，每一位自動自發配合防疫措施的市民、每一位視訊遠距教學的師生、每一筆防疫物資捐贈的企業和個人，大家展現同島一命精神，彼此扶持、互助合作，「落實防疫，你我都是英雄」。