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高雄捷運O4站評選出爐 首宗聯開案創27.88億收入

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運O4站聯開案評選結果出爐，高雄捷運13年來第一件聯合開發案成形。圖／高市捷運局提供
高雄捷運O4站聯開案評選結果出爐，高雄捷運13年來第一件聯合開發案成形。圖／高市捷運局提供

高雄城市風貌持續轉變，位於前金區的舊高雄市議會站旁的O4站土地開發案評選結果出爐，麗寶集團旗下名軒開發公司勝出，將投資32.81億元。市府捷運局表示，此案是捷運通車13年首件聯開案，預估可替市府創造約27.88億元收入，未來挹注高雄捷運建設。

捷運舊市議會站旁的「O4站土地開發案」是高雄宗捷運土地聯合開發案，不同於之前大魯閣草衙道促參案。此案位於前金區中正四路與自強二路交叉口，總面積3497平方公尺，基地形狀方整，都市計畫屬第五種商業區（建蔽率70%、容積率840%），

捷運O4站聯開案去年11月19日公告，今年4月19日截止收件，冠德建設（2520-TW）及名軒開發（1442-TW）等申請人遞件，捷運局4月29日完成第一階段資格審查，昨日（6月21日）完成第二階段開發建議書評選，名軒開發公司獲選最優申請人。

捷運局指出，名軒將投資32.81億元，設新創交流中心、店舖及Ａ級商辦產品，建物總銷61億元，市府可望分配27.88億元，此案是高雄捷運通車以來，結合毗鄰基地公開徵求投資人辦理聯合開發首例。

捷運 520 都市計畫

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