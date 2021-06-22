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高雄8旬夫妻結褵49年 穿情侶裝接種疫苗

中央社 / 高雄22日電

高雄市開放長者施打疫苗，高雄市政府社會局指出，今天在燕巢國小有1對鶼鰈情深8旬夫妻，2人結褵49年仍穿著情侶裝手牽手到接種站施打疫苗，2人甜蜜溫馨背影羨煞眾人。

本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高雄市開放長者疫苗施打，在燕巢國小及民眾活動中心設置接種站，進行第2波78歲至86歲長輩施打疫苗，高雄市社會局長謝琍琍今天上午前往接種站關心施打疫苗狀況，並發現1對感情深厚的8旬夫妻。

「阿公你在這邊坐著休息，我去裡面牽你的水某（老婆）出來」接種站人員說，現場1對結縭49年的81歲夫妻，穿著情侶裝及戴上防疫面罩牽手到接種站，老先生打完疫苗後還貼心關懷老婆施打狀況。

社會局指出，這對8旬夫妻在家人陪同下開心完成疫苗施打，並感謝所有工作人員的辛勞與服務，過程中2人形影不離，手牽手的背影、鶼鰈情深的畫面，羨煞現場所有人員。

燕巢區衛生所護理長黃秀娥表示，接種站為長者貼心規劃流暢動線及大空間家屬等候區，其實是因上次施打經驗的缺失，調整為更人性化服務。

她指出，例如燕巢國小接種區的動線，雖仍採「宇美町式」打法，但將區域劃分為田字型，施打動線改採S型輪動，就能讓施打動線更順暢，縮短施打等候時間，獲得一致肯定。

燕巢區就近結合義大醫療團隊動員22名醫護人員進行接種服務，護理人員還超貼心準備自製衛教看板，除了義大醫院團隊外，還有衛生所及區公所工作人員，長輩笑說，服務人員比長輩還多，高雄老人真是幸福。

疫苗 高雄市

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