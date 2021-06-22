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屏東縣23日擴大施打對象 納入孕婦及殯葬服務人員

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安宣布明天起開放一般孕婦優先接種，面臨染疫高度風險的第一線處理大體工作人員，也納入第2類優先施打疫防疫人員，縣府已完成造冊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安宣布明天起開放一般孕婦優先接種，面臨染疫高度風險的第一線處理大體工作人員，也納入第2類優先施打疫防疫人員，縣府已完成造冊。圖／屏東縣政府提供

屏東縣21日啟動第三階段的AZ疫苗接種，針對施打情形持續滾動檢討，中央撥配的3500劑莫德納疫苗，除第一到三類人員施打外，縣長潘孟安宣布明天起開放一般孕婦優先接種，有意願施打的孕婦可到14家專責醫院及安和、優生兩家特約醫院預約施打；面臨染疫高度風險的第一線處理大體工作人員，也納入第2類優先施打疫防疫人員，縣府已完成造冊，將安排施打。

潘孟安說，第三階段的長者施打年齡下修為75歲以上及65歲以上原住民，並將接種過第一劑AZ疫苗滿10-12周者也納入可施打第二劑名單，今天因應天候暫停一天後，明天將恢復施打，長者還是要注意天候狀況，安全優先，如果遇大雨無法出門，可順延時間注射，請長者不要擔心；80歲以上長者因個人因素未在指定時間施打者，仍可到居住地的注射站或速打站。

此外，莫德納疫苗原先只提供1至3類人員施打，並以該三類的孕婦優先，經評估餘量後，潘孟安決定開放供一般孕婦亦可選擇施打，除了全縣14家責任合約醫院外，再加入安和醫院、優生婦產科醫院兩家合約醫院，且開放選擇接種莫德納或AZ疫苗，提醒有意施打的孕婦務需經過婦產科醫師完整評估後，再到醫療院所預約接種。

此外，因第一線處理大體的工作人員工作內容，從接體至禮儀服務過程均與大體接觸密切，染疫風險高，為確保其執行業務的職業安全，中央已經同意將殯儀館、火化場實際處理遺體的工作人員，列為第二類施打疫苗對象，縣府提前準備完成造冊，將配合指揮中心疫苗配發情形，安排關施打作業。

AZ疫苗 孕婦

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