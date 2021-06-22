高雄接連豪雨 燕巢區道路傳坍方預計明天搶通

受滯留鋒面及西南風影響，近日接連豪雨，受強降雨沖刷，今天下午高雄燕巢區中生巷傳土石崩落，導致交通受阻，警方獲報後，隨即派員拉起封鎖線進行交通管制，並通報相關單位清除，道路預計明天搶通。

今天下午1時許，受強降雨沖刷燕巢區中生巷傳土石崩落，大量土石從邊坡沖刷至路面，導致交通受阻；民眾見狀通報警方，岡山警分局隨即派員到場拉起封鎖線進行交通管制。

經查，該路段主要供垃圾掩埋場及載運貨物車輛通行使用，無其他住戶，也較少車輛行經此處，坍塌當時，也未有任何人行經此處；警方已通報相關單位協處，預計明天上午由將排機具前往路面清除。