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高雄接連豪雨 燕巢區道路傳坍方預計明天搶通

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
今天下午高雄燕巢區中生巷傳土石崩落，導致交通受阻，預計明天搶通。圖／民眾提供
今天下午高雄燕巢區中生巷傳土石崩落，導致交通受阻，預計明天搶通。圖／民眾提供

受滯留鋒面及西南風影響，近日接連豪雨，受強降雨沖刷，今天下午高雄燕巢區中生巷傳土石崩落，導致交通受阻，警方獲報後，隨即派員拉起封鎖線進行交通管制，並通報相關單位清除，道路預計明天搶通。

今天下午1時許，受強降雨沖刷燕巢區中生巷傳土石崩落，大量土石從邊坡沖刷至路面，導致交通受阻；民眾見狀通報警方，岡山警分局隨即派員到場拉起封鎖線進行交通管制。

經查，該路段主要供垃圾掩埋場及載運貨物車輛通行使用，無其他住戶，也較少車輛行經此處，坍塌當時，也未有任何人行經此處；警方已通報相關單位協處，預計明天上午由將排機具前往路面清除。

警方呼籲，最近降雨頻繁，鄰近山坡地道路易發生落石、樹倒情形，車輛應小心慢行，嚴防輾壓或碰撞路面落石、樹枝造成車輛爆胎、毀損等事故；若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知1999或打 110 通知警方前往協助處理。

高雄燕巢區中生巷今天下午傳土石崩落，警方獲報後，隨即派員拉起封鎖線進行交通管制。圖／民眾提供
高雄燕巢區中生巷今天下午傳土石崩落，警方獲報後，隨即派員拉起封鎖線進行交通管制。圖／民眾提供

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