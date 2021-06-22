聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄接連豪雨 燕巢區道路傳坍方預計明天搶通
受滯留鋒面及西南風影響，近日接連豪雨，受強降雨沖刷，今天下午高雄燕巢區中生巷傳土石崩落，導致交通受阻，警方獲報後，隨即派員拉起封鎖線進行交通管制，並通報相關單位清除，道路預計明天搶通。
今天下午1時許，受強降雨沖刷燕巢區中生巷傳土石崩落，大量土石從邊坡沖刷至路面，導致交通受阻；民眾見狀通報警方，岡山警分局隨即派員到場拉起封鎖線進行交通管制。
經查，該路段主要供垃圾掩埋場及載運貨物車輛通行使用，無其他住戶，也較少車輛行經此處，坍塌當時，也未有任何人行經此處；警方已通報相關單位協處，預計明天上午由將排機具前往路面清除。
警方呼籲，最近降雨頻繁，鄰近山坡地道路易發生落石、樹倒情形，車輛應小心慢行，嚴防輾壓或碰撞路面落石、樹枝造成車輛爆胎、毀損等事故；若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知1999或打 110 通知警方前往協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言