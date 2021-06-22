中油大林廠外海卸油輸管破裂造成汙染 漁民串聯要求償
今天凌晨中油公司大林煉油廠外海2號浮筒，因賴比瑞亞籍「NISSOS RHENIA」油輪進行油輸送時，內串蛇管第七節破裂發生油汙洩漏。高雄市漁民港務促進會理事長黃清江表示，中油大林廠造成油汙染，影響海洋生態，進而損及漁民生計，促進會已串聯旗津、林園、鳳鼻頭的漁民，將向中油要求補償，中油若無善意回應，不排除發起海上抗議行動。
海委會海巡署於第一時間派遣高雄海巡隊10032巡防艇前往協助，海保署為掌握油汙流向，協調空勤總隊派遣直升機，自枋山至西子灣沿岸海岸線、旗津及小琉球鄰近海域進行低空觀測，經觀測結果於海上發現約有350公尺長、70公尺寬範圍的油汙。海巡署通報小琉球花瓶岩到中澳沙灘岸際有汙染，洲際二期消波塊處疑似也有油汙。中油預估最大洩漏值約50公秉原油。
黃清江說，現在要看中油的誠意，看中油如何處理。他表示，原本打算和其他協會聯繫後去大林廠抗議，不過，警方勸說，疫情期間避免群聚，所以將看中油的說法後，不排除向港務公司申請，發起海上抗議行動，就沒有群聚的問題。
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