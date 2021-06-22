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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

防堵北農染疫風暴 屏東51人快篩全陰性

中央社 / 屏東縣22日電

北農產運銷公司發生新冠肺炎群聚感染事件，屏東縣政府為防堵疫情延燒，針對近1個月曾到過北農的對象進行清查，215人列為快篩對象，今天51人快篩全都陰性。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，北農發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，由於沒有匡列名單，縣府連日就可能的合作社、農會、貨運公司詢問調查，近1個月（5月21日至6月20日）曾到過北農共有215人。

今天共51人在屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科醫院、恆春鎮南門醫院快篩，全數陰性，另送PCR檢測中。

鄭永裕說，希望不在名單內，但這段時間有接觸的縣民也要就近至3家醫院進行快篩，只要說明去過北農的接觸史，用健保卡繳納掛號費就可篩檢，並務必進行居家隔離或自主健康管理。

屏東縣政府 北農 快篩

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