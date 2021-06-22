高雄市五福商圈轉型！ 市府核定前金土銀都更案

針對高雄市前金區五福三路土地銀行都更案，高雄市政府正式核定都市更新事業及權利變換計畫。此案位在高雄市區漢神大立五福商圈之間，基地面積1108平方公尺，原為屋齡36年的11層商辦，將更新為地上29層住商大樓，為前金舊市區引入新活力。

高雄市政府積極推動都市更新，土銀都更案經私地主多年整合，從101年11月提送並於102年核准事業概要，106年底報核事業暨權利變換計畫，共歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議及多次協調會議，109年12月10日正式依都更條例經本市都更爭審會審議通過，今年6月18日正式核定都市更新事業暨權利變換計畫。

高雄市副市長林欽榮表示，土地銀行為公股銀行，市府希望促成土銀參照都更條例第46條公有土地原則一律參與都市更新的立法意旨，由市府主動積極協調，讓整合長達8年多的土銀都更案能順利實施更新事業，成為前金區首件都更案。市府在第四次都更大會審議前夕，北上拜會土銀前董事長黃伯川，強調都更過程絕對嚴守法律、公正透明，以保障所有都更參與人的權益，確保所有參與人權利變換後的權利價值不低於都更法規的保障。