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「馬家麵線」捐500包拌麵 為第一線防疫人員加油打氣

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為感謝第一線醫護與防疫人員的辛勞，馬家麵線由總經理洪慧玉（左四）偕同第二代營運團隊副理馬揚宸（右二）、執行長馬宗廷（左三）、副執行長馬振浩（右一），捐贈「馬拌麵」給金門縣衛生局。記者蔡家蓁／攝影
為感謝第一線醫護與防疫人員的辛勞，馬家麵線由總經理洪慧玉（左四）偕同第二代營運團隊副理馬揚宸（右二）、執行長馬宗廷（左三）、副執行長馬振浩（右一），捐贈「馬拌麵」給金門縣衛生局。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情延燒，金門的觀光特產業一下子變成「特慘業」，但觀光業的愛心不落人後，繼日前聖祖貢糖捐贈貢糖、牛肉乾等特產給第一線的防疫工作人員，今天地區知名的觀光業者「馬家麵線」也由第二代營運團隊前往金門醫院和金門縣衛生局捐贈自家產品「馬拌麵」共500包，除了感謝他們將金門的防疫工作做得很好外，也為他們加油打氣。

金門目前仍然維持「零確診」，為了感謝第一線醫護與防疫人員的辛勞，馬家麵線由總經理洪慧玉偕同第二代營運團隊副理馬揚宸、執行長馬宗廷、副執行長馬振浩，今天前往金門醫院和金門縣衛生局捐贈「馬拌麵」，由金門醫院院長侯重光、副院長陳根雄與金門縣衛生局副局長李金治等人代表接受。

馬揚宸表示，最近因疫情的關係，對金門觀光產業影響非常大，尤其觀光工廠更是零旅客，各行各業都大受影響，他說，疫情嚴峻，金門是離島醫療資源有限，居民都很害怕病毒入侵，感謝金門縣政府、金門醫院、衛生局幫我們把病毒擋在門外，守住金門這塊淨土； 馬揚宸指出，這段時間除了快篩、還有疫苗施打，醫護人員都非常辛勞，希望用方便烹調的「馬拌麵」慰勞在第一線的防疫人員的辛苦，也期盼疫情能趕快過去，金門觀光早日恢復昔日的榮景。

金門縣衛生局副局長李金治表示，感謝社會各界的支持，讓第一線防人員備感溫馨，希望在鄉親的攜手抗疫下，確保金門家鄉淨土。

馬家麵線近年來發展電商有成，據了解，日前就有網紅主動幫忙在網路上叫賣馬家的拌麵與干貝醬，結果才一個晚上，就創下500萬的銷售佳績，讓金門的特產業也嚇了一大跳，見識到電商的超強銷售力。

馬家麵線第二代副理馬揚宸（中）、執行長馬宗廷（左）、副執行長馬振浩（右），今天前往金門醫院和金門縣衛生局捐贈「馬拌麵」，3人暢談近期觀光產業受到的衝擊。記者蔡家蓁／攝影
馬家麵線第二代副理馬揚宸（中）、執行長馬宗廷（左）、副執行長馬振浩（右），今天前往金門醫院和金門縣衛生局捐贈「馬拌麵」，3人暢談近期觀光產業受到的衝擊。記者蔡家蓁／攝影
知名的觀光業者「馬家麵線」今天前往金門醫院捐贈自家產品「馬拌麵」，馬家麵線由總經理洪慧玉（右三）偕同第二代親自送產品給金門醫院，由院長侯重光（左四）、副院長陳根雄（左二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
知名的觀光業者「馬家麵線」今天前往金門醫院捐贈自家產品「馬拌麵」，馬家麵線由總經理洪慧玉（右三）偕同第二代親自送產品給金門醫院，由院長侯重光（左四）、副院長陳根雄（左二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金門 衛生局 疫情

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