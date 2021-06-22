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金門又要發放振興券？原來是網友誤傳舊圖害民眾空歡喜

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的LINE群組最近瘋傳要發放振興券的圖卡，沒想到竟是去年的，不少人搞清楚後，都覺得空歡喜一場。記者蔡家蓁／攝影
金門的LINE群組最近瘋傳要發放振興券的圖卡，沒想到竟是去年的，不少人搞清楚後，都覺得空歡喜一場。記者蔡家蓁／攝影

近日金門的臉書與LINE群又有人在瘋傳，金門又要發放振興券的圖卡，這則訊息立刻在網上引起熱議，後來有眼尖的網友發現，這張圖卡竟是去年縣府的宣傳梗圖，據了解，近期有不少民眾打電話到縣府詢問何時要發放，讓縣府人員也覺得啼笑皆非，縣府建設處今天澄清，那是網路上的錯誤訊息，目前主要工作還是在全力防疫與紓困，要等疫情好轉，才會研究下一步的振興券發放。

金門縣政府於去年7月中旬推出「金門1+1振興券」，流通票券達新臺幣5億2880萬2千元整，至今年2月底止，總計受理設籍金門縣商家789家申請2563件核銷案，申撥金額達新臺幣5億2787萬6千元，發放回收率約99.8%，接近百分百。

到底何時會再發放第二波振興券？不少民眾都在引頸期盼，近日LINE群就在瘋傳6月24日要發放振興券，引起民眾高度關注，建設處表示，他們也有觀察到這個現象，只能說，可能是民眾太期待了，才會用去年的圖卡討論，沒想到卻意外引起瘋傳。

對此，金門縣長楊鎮浯也透露，如果疫情繼續這樣子蔓延下去，不管是振興券，或者是其他刺激經濟方案，都在縣府整體振興的方案選項裡面，我想這是非常有可能的，但是還是要看整個疫情演變，才會進行整體的規劃。

楊鎮浯也提到，下次的發放，縣府會朝「手續更簡便、幅度更擴大」的政策方向作努力，而不只是繼續發放振興券，包括產業紓困部分，也希望相關部門超前部署，提早作準備。

縣府建設處也澄清，目前還是以防疫優先，主要工作先是先協助店家與民眾紓困，至於振興券的規劃，要看疫情轉變才會研究下一步。

金門縣政府去年7月推出「金門縣1+1振興券」，圖為民眾大排長龍等待領取。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府去年7月推出「金門縣1+1振興券」，圖為民眾大排長龍等待領取。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情

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