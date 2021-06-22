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豪雨成災！高雄甲仙區道路傳坍方 壓垮電桿道路封閉
受滯留鋒面及西南風影響，南台灣易有強降雨，高雄氣象站持續發布豪雨特報，土石流防災資訊網也顯示甲仙區17條土石流潛勢溪流數。今天上午甲仙區中和巷傳坍方，土石沖落邊坡壓垮路旁燈桿，所幸未造成傷亡；旗山警分局獲報後即派員處理，待後續由工程單位協助清除。
今天上午10時許，甲仙區中和巷道路邊坡土石坍方，碎石伴隨泥沙滾落路面，壓垮路面燈桿，導致該處交通受阻，旗山警分局獲報後也隨即派員到場擺設交通錐管制交通，並通知工程單位協助清除。
除甲仙區傳坍方，昨天凌晨六龜區青山巷道，也傳出路面坍塌，該道路為達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉的連外道路，受豪雨影響，由六龜警分局員警協助管制，目前尚未恢復通行。
國家警報仍持續對高雄發布豪雨特報，土石流防災資訊網顯示，高雄山區仍有53條土石流潛勢溪流數的黃色警戒，以六龜區31處最多，其次為甲仙區17處、那瑪夏區14處。
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