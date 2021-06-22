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打AZ猝死頻傳 高雄藍營議員呼籲：讓長輩自由選擇

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭呼籲高市府開放長輩自由選擇疫苗種類。圖／黃紹庭服務處提供
高市議員黃紹庭呼籲高市府開放長輩自由選擇疫苗種類。圖／黃紹庭服務處提供

長輩施打AZ疫苗的不良反映層出不窮，不少長輩心生恐懼。高市國民黨議員黃紹庭認為，高市採取「隨機接種」政策，未讓長者擁有選擇疫苗種類權利，盼市長陳其邁讓65歲以上長者有自由選擇權，才能讓長輩「安心」、子女「放心」。

高雄市今天起針對75歲至78歲長輩接種疫苗。高市議員黃紹庭指出，高齡長輩疫苗接種進入第二周，全台95位長輩施打AZ疫苗後傳出不幸猝死，長輩對疫苗擔心懼怕，施打意願大幅度降低；指揮中心出於善意讓抵抗力較弱的高齡長者列為優先施打對象，發生多起注射後死亡事件，相信政府所不願看到及始料未及。

黃紹庭說，美國250萬劑莫德納疫苗到來，數量足以讓全台65歲以上的年長者施打，「暖男」市長陳其邁卻公開表示，疫苗注射要以AZ與莫德「隨機接種」，沒有讓長者們自由選擇疫苗種類，不少港都長輩與其子女們大失所望。

黃質疑，市長口中的「隨機接種」像是讓高雄長輩玩「俄羅斯輪盤」，不知選中的疫苗注射下去是喜是憂，長輩陷入該打或不打疫苗糾結情緒中，政府善意不禁也大打折扣，生命不能回歸校正，選擇疫苗是人民最卑微的請求，盼市府開放長輩自由選擇疫苗種類。

AZ疫苗 陳其邁 俄羅斯

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