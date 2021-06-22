墾丁海灘遊玩解悶 民眾沒戴口罩 警方取締開罰12件
全國三級警戒超過一個月，少數民眾竟違規跑到國家公園風景區遊玩，保七總隊今指出，截至6月19日，民眾跑至墾丁海邊沙灘遊玩，沒戴口罩，依傳染病防治法取締12件，另也舉發22件違規進入國家公園風景區案件。警方呼籲，防疫期間民眾應遵守規定，勿進入國家公園各公告管制景點，降低移動減少群聚。
保七總隊表示，全國三級警戒管制延長至6月28日，禁止進入各國家公園風景區，但有少數民眾為了解悶，跑到各國家風景區景點遊玩，截至6月19日，民眾到墾丁海邊遊玩，沒戴口罩，其中還包含外籍人士，警方與墾丁國家公園管理處，隨即依傳染病防治法，取締12件未戴口罩的人員。
保七總隊指出，國家公園警察強力查處，目的為了守護民眾健康，各國家公園風景區統計，民眾違規進入公告禁止事項22件、民眾進入園區違規停車227件等，警方勸導民眾勿進入園區共計289件456人、勸離入園車輛175輛。
保七總隊指出，國家公園各風景管制區，每天都有保七員警巡邏，如有發現遊客不遵守公告，得依傳染病防治法規定開罰3千元至1萬5千元罰鍰，或依國家公園法規定處3千元以下罰鍰，呼籲民眾在防疫期間少移動、不群聚，確實遵守公告，勿進入國家公園各公告管制景點。
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