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疫苗打氣趨緩 高市府提醒長者：不急改天來沒關係
高雄市今天為社區長輩安排49個疫苗接種站，但因山區雨量達200毫米的停班課標準，所以山區75歲以上長輩疫苗接種作業也暫停。市區5處大型接種站與社區接種站也未見人潮，衛生局表示，看各站回報情形，打氣與昨天差不多，大概維持在三成多。
高雄市衛生局表示，今日高雄山區已達200毫米的停班課標準，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區宣布停止上班上課，這些區的社區接種站也暫停疫苗接種作業。其餘各區疫苗接種作業照常。如果長輩要出門接種疫苗遇到雨勢較大時，改天再來沒關係，持通知單還是可以接種，打疫苗不用趕，安全第一。
今天社區接種站人都不多，80歲陳老先生上午到苓雅國中接種站，他說，家就住學校附近，所以自己走路來，因為家裡還有孫子要照顧，想想還是來打一下比較安全。
78歲劉老太太說，原本排定今天打，但小今天沒空陪著去，於是決定改天。她說手握通知單，覺得已經有拿到「門票」了，等天氣比較好或子女有空時，再去打。
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