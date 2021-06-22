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大雨過後高雄市區路樹接連倒 養工處加強巡查

聯合報 / 記者林保光王慧瑛／高雄即時報導
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，苓雅分局民權路派出所警員第一時間到場處理。圖／讀者提供
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，苓雅分局民權路派出所警員第一時間到場處理。圖／讀者提供

高雄近期雨量大進帳，大雨過後，苓雅區、前金區近期發生路樹倒塌意外，9日的樹倒事件樹幹砸中停等紅燈的轎車，所幸僅鈑金凹陷，駕駛未受傷，今天上午大同醫院旁一棵路樹突然倒塌，樹幹橫倒阻斷道路，幸未傷及路人。

高雄市政府養工處長林志東說，本月9日傾倒的是菩提木，這回是鐵刀木，都是生長環境缺乏樹穴又較淺根的行道樹，根部生長空間不足。

養工處同仁日前會同屏東科技大學森林系教授王志強，檢視市區有傾倒風險的行道樹，當時有注意到今天倒下的這棵鐵刀木狀況不佳，還沒來得及移除，樹木早一步倒下。林志東說，在今天傾倒的樹木旁有一棵鐵刀木也出現樹身傾斜，倒塌風險高，考量公共安全，有移除必要性，因該位置沒樹穴，移除後將不再補種。

林志東說，養工處同仁持續有做行道樹巡檢，近期大雨過後，會加強巡查力道，對有危害公共安全疑慮的樹木，評估移除或加固，若樹木健康有狀況也會加以治療改善。

連日大雨過後，今天上午9點多高雄市前金區大同醫院旁一棵路樹突然倒塌，樹幹橫倒阻斷道路，幸未造成路人傷亡。警方第一時間封道處理，也緊急聯絡市府工務局養工處到場，1個多小時後移除橫倒的路樹。路人目擊路樹倒下過程，相當錯愕，直呼幸好沒壓傷人車，否則後果不堪設想。

近期市區樹倒狀況不只這一樁，苓雅區和平一路安全島路樹本月9日下午突倒塌，樹幹砸中正在停等紅燈的紅色轎車，所幸僅鈑金凹陷，車內女駕駛未受傷，經警方與養工處人員協助脫困。當時另有一輛停放路邊轎車被砸中，車內沒人，僅外觀受損。

林志東表示，本月9日行道樹傾倒壓擊車輛事件，已透過保險機制處理，若事件成因明確，會加快程序，也維護民眾權益。

高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，幸好人平安。圖／高雄市議員郭建盟提供
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，幸好人平安。圖／高雄市議員郭建盟提供
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，幸好人平安。圖／高雄市議員郭建盟提供
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，幸好人平安。圖／高雄市議員郭建盟提供
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市前金區大同醫院急診室前路樹倒塌，幸好當時無人車經過。轄區新興分局自強派出所警員立即到場處理。記者林保光／翻攝
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，苓雅分局民權路派出所警員第一時間到場處理。圖／讀者提供
高雄市和平一路、四維二路口，本月9日下午一棵菩提木突倒下，壓傷車輛，苓雅分局民權路派出所警員第一時間到場處理。圖／讀者提供

路樹 行道樹 高雄市

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