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北農群聚感染 高市把關農產品北運過程

中央社 / 高雄22日電

北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染，面對嚴峻疫情，高雄市各農會加強集貨場清消及人員體溫量測等，慎防蔬果北運過程成防疫破口。

高雄市燕巢區有質優的芭樂、美濃區也有木瓜等農產品每天要北送拍賣，但受到北農人員新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染的影響，農民及貨運行人員接觸流程都更謹慎。

美濃區農會推廣部主任鍾雅倫表示，美濃木瓜、野蓮等每天有約30噸要北送；農民將採收的貨品堆疊到集貨場後即可離開，再由貨運行集貨運送，儘量避免農民和運送人員接觸。農會也增加集貨場清潔消毒，落實進場人員量測體溫及手部消清等，每個環節要精準到位。

鍾雅倫指出，美濃農會出貨農產品每年有約新台幣3億元金額在北農交易，為確保農民收益，農會促農民只要堆疊好貨品就離場。

市府農業局說，早自5月就超前部署並要求防疫升級，運銷系統如農會、合作社、集貨場等都加強消毒，人員進出務必配合戴口罩及量測體溫等，確保農民及農產品正常供應。

有關北農防疫，高市府已針對10家貨運行匡列司機及貨運公司人員等共125人自主健康管理等。

有關一批從台灣運抵紐西蘭的芒果、荔枝被發現遭東方果實蠅幼蟲入侵，被紐西蘭下令暫停入境。高市府農業局表示，高雄市的芒果及荔枝並無輸出紐西蘭；金煌芒果以香港、新加坡及加拿大為主，荔枝多到日本。

農民 農會 北農

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