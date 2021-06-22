疫情下喜宴辦不成 想婚新人登記依舊堅定

疫情打亂新人終生大事計畫，三級警戒期間，許多婚宴延期或取消，但結婚登記數據，卻是不減反增，高雄市民政局戶政科統計，高雄市5月結婚登記異性婚1463對、同性婚33對，是今年前5個月的單月新高。

若與去年5月同期相比，去年5月結婚有1775對，是全年單月的最高，去年單月次高是12月1761對。今年4月結婚對數是891對，但5月上升到1463對，高雄市三民區戶政事務所主任歐敏信觀察，許多新人婚宴有延期，但結婚登記還是先處理，有些新人面臨孩子已出生等時間壓力，出生登記、結婚登記一起辦。

以今年520結婚熱門檔期來看，今年520高雄結婚登記550對，去年765對、108年330對。

高雄市三民區、鳳山區都是人口密集行政區，三民區人口約33萬5千人，鳳山區有近36萬人，在民政局長閻青智支持下，三民區戶政事務所今年4月花費約9萬元改造牆面，布置出婚紗牆背景，讓新人能在結婚登記這天，留下甜蜜回憶。歐敏信說，疫情期間辦結婚登記的氛圍確實很不一樣，戶所櫃台有隔著防疫隔罩，只能默默幫忙收件處理，不便多交談，新人完成登記後，便戴著口罩到婚紗牆前拍照留念，雖然無法脫下口罩，卻也成為難忘的結婚記憶。

另一個限制是陪同的親友數，歐敏信說，為避免室內群聚，通常只會讓新人上樓洽辦，若當時場所內洽公民眾不多，才會通融多放行1、2名親友見證。

疫情期間宅在家，夫妻朝夕相處可能讓感情升溫，但摩擦也可能增多，不少人臆測，解封後，大概很多人會考慮辦離婚。