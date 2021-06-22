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高雄杉林、六龜等四區達豪雨等級 阿蓮中路橋仍封閉

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今早7點，市府長林欽榮副到水情中心聽取水利局水情報告。圖／市府水利局提供
今早7點，市府長林欽榮副到水情中心聽取水利局水情報告。圖／市府水利局提供

受滯留鋒面影響，高雄山區大雨下不停，市府水利局指出，杉林、六龜、桃源及茂林4區達豪雨等級，農委會水土保持局一度針對美濃、甲仙、杉林及六龜發布53條潛勢溪流黃色警戒，今天上午危機逐步解除。此外，聯繫高雄阿蓮與台南歸仁兩地的中路橋地勢低窪、淤泥未清，為防民眾誤闖，仍封橋禁止通行。

氣象局預報高雄山區24小時雨量超過200毫米，高雄市府昨晚宣布，六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏今天停止上班上課，水利局針對平地82處抽水站應加派人力到位，岡山、永安、彌陀、楠梓、大寮及仁武等21區預布125台移動式抽水機，並在15處滯洪池完成排空，蓮池潭、金獅湖、澄清湖及美濃湖等預調降水位增加滯洪量。

今早7點，市府長林欽榮副到水情中心聽取水利局水情報告。水利局指出，統計至今天上午6點，高雄市最大1小時累積雨量為六龜區65.5毫米，其次為茂林區58.5毫米，最大3小時累積雨量為杉林區117.5毫米，其次為六龜區113.5毫米，杉林、六龜、桃源及茂林等4區達到豪雨等級。

水利局指出，昨天至今，高雄市無重大積淹水與土石崩落災情傳出，只有阿蓮區中路橋因二仁溪水位持續高漲，路面低漥導致積水未退，為防民眾誤闖封橋禁止通行。

高雄阿蓮中路橋是當在居民通往台南歸仁地區的溪底便橋，因淤泥未清仍在封橋中。記者徐白櫻／翻攝
高雄阿蓮中路橋是當在居民通往台南歸仁地區的溪底便橋，因淤泥未清仍在封橋中。記者徐白櫻／翻攝

六龜 雨量 高雄市

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