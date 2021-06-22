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屏東內埔A3交通事故多 15處肇事熱點設機車停等區
依交通部2020年分析指出，路口事故約達6成，屏東縣內埔警分局為有效防制機車族的A3類（車輛受損，無人傷亡）交通事故，向縣府工務處提出屏187線車流輛偏大的15處易肇事路口劃設機車停等區，以防制機車交通事故，本月已陸續完成，警方籲請用路人注意並遵守交通規則。
內埔警分局表示，雖然全民仍處抗疫期，但治安、交通工作每樣均不得馬虎，內埔警方依轄內今年A3類交通事故資料顯示，1至4月合計發生421件，統計至6月已達559餘件，以內埔鄉居多，發生路段以屏187線的廣濟路及光明路居冠，昭勝路次之，壽比路再次之，並以機車族發生居多。
內埔警分局長蔡耀順表示，已陸續完成劃設停等區有15處路口，涵蓋屏187線、屏187甲線及屏91線。雖然疫情期間車流輛驟減，分局仍將加強宣導，希望機車及汽車用路人均能遵守規定。
警方提醒，駕駛汽車或騎乘大型重機停紅燈時占用機車停等區，可依「道路交通管理處罰條例」第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」規定，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。
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