高市梓官農民趁雨歇搶收 葉菜價格上揚

高雄市今天清晨豪雨不斷，梓官蔬菜專區的農民趁雨歇下田搶收葉菜，盼減少損失；因為葉菜水傷嚴重，梓官區農會的到貨量減約4成，價格也上揚，平均每公斤約新台幣30元。

梓官區有約300公頃的蔬菜種植面積，近來受到汛期雨季的影響，農民改採輪作，近來種植葉菜面積剩約40公頃，近日又受到大雨侵襲，葉菜到貨量遽減。梓官區農會供銷部指出，今天的葉菜到貨約1公噸，明顯減少約4成。

供銷部主任劉振華告訴中央社記者，今天到貨以空心菜、白菜及青江菜為主，蔬菜有水傷且價格上揚，平均每公斤約新台幣30元，比5月底時已是倍增了。

到貨蔬菜量少、水傷、價格上揚，農民不捨辛苦種植的蔬菜泡水，趁著雨歇趕緊下田採收，盼能減少農損。

劉振華表示，泡水的葉菜最怕雨後大太陽曝曬，農民搶收出貨後，可能輪作改種植水稻，減少雨季農損。