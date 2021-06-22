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高市資深手譯員為聽障傳達心聲 讓他們參與社會更無礙

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
42歲的楊偉民，2004年8月加入市府新設的手語服務中心，投入手語工作擁有10多年的經驗。圖／楊偉民提供
42歲的楊偉民，2004年8月加入市府新設的手語服務中心，投入手語工作擁有10多年的經驗。圖／楊偉民提供

各縣市疫情直播記者會中，都可見手譯員為聽障者轉譯內容，讓人對手語、聽障者有更多關注。協助高雄市政府防疫會議會後記者會轉譯的手譯員蔡金紫、楊偉民；兩人皆在17年前，加入高雄市政府的手語服務中心服務，擁有多年手譯經驗。

64歲蔡金紫因信仰，本著助人的熱心，經常投入志工工作；30年前，在平安基金會障礙關懷中心刊物中，得知學習手語訊息，讓她決定學習手語助人。42歲的楊偉民，求學時，因好奇加入手語社團，畢業後仍熱衷手語便昇華成畢生志業；兩人於2004年8月加入市府新設的手語服務中心，並於2005年考取手語證照。

成為手譯員之前，蔡金紫就在其他身心障礙關懷中心擔任手譯志工，擁有數十年服務經驗，他說，過去手譯工作尚未推廣，讓聽障者相對弱勢且封閉，藉由手譯員陪伴並協助傳達心聲，便成為這份工作最大的使命。

楊偉民擁有10多年的手語翻譯經驗，曾協助眾多聽障者，深知他們的困境，為了替弱勢表達心聲，格外重視手語專業，因此，加強進修考取手語翻譯技術士檢定的乙級證照。

楊偉民說，聽障者因聽力受限，仰賴視覺性語言，而手譯員為聽障者傳遞、獲悉資訊的協助者，因此，注重在手型、動作與表情等呈現方式，不同於聽覺的學習，才會讓聽人學習手語更有挑戰，但能學有所成也相當有成就感。

楊偉民還說，為了讓聽障者更無障礙地參與社會，手譯員個人受事件影響喜怒哀樂，轉譯的當下，也必須秉持專業不受影響才行；手語已成國家語言之一，同時在教育領域也逐漸萌芽，鼓勵更多人能投入手語服務的行列。

另外，市府社會局、勞工局以及1999專線，為聽障者提供手語翻譯服務、手語視訊諮詢服務以及同步聽打服務。

64歲蔡金紫本著助人的熱心，成為手譯員之前，便在其他身心障礙關懷中心擔任手譯志工。圖／蔡金紫提供
64歲蔡金紫本著助人的熱心，成為手譯員之前，便在其他身心障礙關懷中心擔任手譯志工。圖／蔡金紫提供

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