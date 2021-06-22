屏東觀光圈沒閒著 今線上成果發表互動有好禮

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府合作成立的「屏東觀光圈」，去年12月成立後盤整及串接屏東各地觀光資源，協助在地業者朝數位化與國際化腳步邁進，歷時半年努力，今天下午2時30分於大鵬灣官方YouTube頻道發表「屏東觀光圈起來！」活動中另安排互動遊戲，參與答題有機會將Airpods耳機和觀光圈精選特色好禮帶回家。

鵬管處說，「屏東觀光圈」去年12月10日成立，以「行銷先行、輔導並進」創新思維吸引屏東在地觀光業者關注，從資源盤點、創新遊程、場域改造到青年創業輔導等各個角度切入執行，將食、宿、遊、購、行各個觀光構面重新再造，邀請12位觀光業界的大師親赴屏東開講，透過大師級專家觀點與遠見，帶給觀光夥伴不同新思維，加上跨區學習之旅，結識不同地區或產業領域的優質業者，藉由交流討論分享激盪創意，讓夥伴自我審視，打造從內而外的煥然一新之感。

原訂於飯店舉辦的觀光圈成果發表會，因疫情影響改為線上，除邀請屏東觀光圈夥伴與觀眾分享半年來的改變和進步，和對未來觀光圈及疫後觀光發展的期許外，邀請場域設計美學大師張漢寧和微企業輔導專家葉文琦，暢談和屏東觀光圈夥伴間的輔導合作心得，同時播放記錄夥伴輔導學習過程中點點滴滴的紀錄影片，透過鏡頭，展現屏東觀光圈夥伴的地方生活故事與觀光產業魅力。可上YouTube搜尋大鵬灣國家風景區管理處。