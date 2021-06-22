山區豪雨來襲高雄5區停班課 市府嚴陣以待

受滯留鋒面接近及西南風影響，中央氣象局預測高雄山區24小時雨量將達200至340毫米，市府昨天深夜宣布六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏今天停止上班上課，也暫停疫苗接種作業，農委會水保局也發布高雄市黃色土石流警戒53條，分布在美濃、甲仙、杉林及六龜。雨彈來襲，高雄市政府嚴陣以待，隨時做好撤離居民準備。

高雄市副市長林欽榮說，昨天深夜指示水利局隨時注意土石流警戒通報，一旦由黃色轉變為紅色警戒，要立即通報各該區公所，依照土石流警戒通報及疏散撤離工作SOP流程，應迅速在2小時內完成住民保全戶撤離，並要求水利局針對平地82處抽水站應加派人力到位，超前部署125台移動式抽水機在岡山、預安、彌陀、楠梓、大寮及仁武等21區，15處滯洪池完成排空，蓮池潭、金獅湖、澄清湖及美濃湖等預調降水位，以增加滯洪量。

統計到今天上午6點，高雄時雨量最高是六龜區65.5毫米，其次為茂林區58.5毫米，3小時累積雨量最高是杉林區117.5毫米，其次為六龜區113.5毫米，杉林、六龜、桃源及茂林等4區達到豪雨等級。

林欽榮今天一早到水情中心視察，聽水利局說明防汛備料整備情形。20日前一波大雨積淹水點有39件，均已退水，除阿蓮區中路橋端因二仁溪水位持續高漲且路面低漥導致積水未退，為防民眾誤闖目前仍封橋禁止通行中，其餘沒有重大積淹水與土石崩落災情。

高雄市水利局表示，已自備調用沙包5200包、太空包500包、太空包袋278袋、防汛塊498塊，區公所也預備2萬7116個沙包。目前15座滯洪池皆已排空，移動式抽水機134台，共設置52處，每處有人員留守巡查。

一大早我前往當年我於高雄市工務局長任期，所設計興建的水情中心，以覆土式地景生態建築之創新設計，獲得許多建築大獎，至今仍發揮統籌高雄水情的關鍵角色，讓我感觸頗深。