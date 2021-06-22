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鋒面報到雨炸屏東 疫苗施打暫停一天

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
受滯留鋒面及西南風影響，南台灣出現局部大雨或豪雨，屏東地區昨天深夜至今天清晨雨勢不斷，今天暫停施打疫苗。圖／取自潘孟安臉書
受滯留鋒面及西南風影響，南台灣出現局部大雨或豪雨，屏東地區昨天深夜至今天清晨雨勢不斷，今天暫停施打疫苗。圖／取自潘孟安臉書

受滯留鋒面及西南風影響，南台灣出現局部大雨或豪雨，屏東地區昨天深夜至今天清晨雨勢不斷，豪大雨主要在屏東中部地區，山區春日鄉和獅子郷日雨量分別為172毫米、171毫米，為全縣前兩名，上午9時隨著鋒面北移雨勢轉小；由於中央氣象局發布大豪雨特報，屏東縣因應天候全縣48個速打站今天暫停施打疫苗，明、後天恢復接種。

根據中央氣象局資訊，3日累積雨量最高為春日鄉大漢山的394毫米和春日測候站的358毫米，獅子鄉丹路國小也有333毫米；昨天深夜至今天凌晨雨勢不斷，屏東以山區的春日鄉和獅子鄉雨量最高，日雨量超過170毫米，平地部分主要在屏東中部地區的潮州、崁頂、南州、東港、枋寮、枋山等鄉鎮，日雨量均破百，屏南恆春半島平地則低於20毫米。

屏東縣昨天啟動第三階段的AZ疫苖接種，對象從76歲以上長者放寬為75歲以上（原住民65歲以上），5月9日前曾接種過AZ疫苗者也可施打第二劑；，受大雨和長者施打後遺症的觀望心理影響，屏東縣昨天僅2614人施打，包括2534名長者，目前屏東80歲以上長輩接種率48%。

縣長潘孟安今天上午在臉書表示「早安，上班路上的你，安全第一！鋒面持續影響，整天都可能出現雷擊和強降雨，提醒大家行車放慢，出門小心。再次提醒，今天屏東疫苗施打暫停一天，保護鄉親們的安全，大家不要前往施打站喔！如遇緊急情形，請撥打119。

另為因應台北市爆發北農群聚感染案，屏東縣昨天起在屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科醫院、恆春鎮南門醫院辦理快篩，縣府已通知24間農會及184間合作社，過濾最近1個月曾透過共同運銷至北農的紀錄，提醒5月20日至6月20日曾與北農各市場有接觸者，明天起前往篩檢站快篩，並即刻進行自主健康管理儘快快篩， 並依接觸程度匡列，分別要求居家隔離或自主健康管理，全力防堵可能的疫情。

屏東縣 雨量 AZ疫苗

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