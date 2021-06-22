豪雨覆蓋高雄 山區共53條土石流潛勢溪流警戒

受滯留鋒面及西南風影響，南台灣易有強降雨，因高雄山區雨量達200毫米，高雄市政府昨天宣布今天六龜區、甲仙區、茂林區等5區，停止上班上課，並停止上疫苗接種作業。目前山區仍在豪雨範圍，也未傳出災情，雨勢尚未退去，相關單位嚴陣以待。

中央氣象局官網顯示，高雄屬豪雨範圍，其中山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區涵蓋其中。因雨量達到天然災害停止上班及上課作業辦法的停班課標準，昨天市府宣布山區5區停止上班上課，並停止上疫苗接種作業。

據高雄氣象站統計，24小時推移累積雨量大於80毫米或1小時推移累積雨量大於40毫米地區，茂林區191.5毫米、甲仙區達118毫米、六龜區達148.5毫米、桃源區150.5毫米。

土石流防災資訊網，針對高雄山區發布53條土石流潛勢溪流數的黃色警戒，以六龜區31處最多，其次為甲仙區17處、那瑪夏區14處。

今天的雨勢目前暫無傳出災情，警方、消防以及養護工程處也嚴陣以待。高雄氣象站也持續發布豪雨特報，受西南風影響，易有短延時強降雨，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。