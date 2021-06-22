六龜達卡努瓦聯外道路塌陷 警籲23日打疫苗繞道

鋒面影響高市連日降雨，今天更有5區停止疫苗接種。六龜達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉聯外道路因豪雨坍方，轄區派出所已圍封鎖線警示，也籲明天接種疫苗民眾繞道小心路況。

鋒面影響，高雄市近來大雨不斷，市府昨晚發布六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區今天停止上班上課，並停止5區疫苗接種，呼籲民眾做好防災。六龜區達卡努瓦派出所所長黃清垣昨天執行巡邏勤務，發現轄區青山巷道路距青山社區前300公尺處，因不敵連日豪雨沖刷路面塌陷。

黃清垣今天上午向中央社記者表示，青山巷道路屬於六龜分局所轄達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉主要聯外道路，已在路段前後放置三角錐及封鎖線警示，避免來往人、車發生意外。但因山區目前仍在下雨，還是要等雨停才能施工修復。

黃清垣說，達卡努瓦里民生教會疫苗接種站今天雖因豪大雨暫停施打1天，但預估道路明天仍難搶通，只能請要打疫苗民眾繞道而行。目前除主動聯繫里長廣播通知民眾，也已聯繫區公所緊急設立警示牌。目前雙向管制通行，廠商將待雨停時再處理。

六龜分局呼籲，近日天候狀況不佳，家中年長者依市府規劃前往施打疫苗時，應儘可有親友接送，且警方皆會派遣警力於接種站實施交通疏導。高市衛生局也提醒，如果長輩出門接種疫苗遇雨勢較大時，改天再來也沒關係，持通知單還是可以接種，打疫苗不用趕，務求安全第一。