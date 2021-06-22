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影／多元科技手段齊下 高市環局循氣味揪出濫倒廢棄物

聯合報 / 記者陳弘逸王昭月／ 高雄即時報導
橋頭地檢署指揮偵辦，會同環保署南區督察大隊及保七員警埋伏，查獲石姓男子非法棄置營建混合廢棄物。圖／高市環保局提供
橋頭地檢署指揮偵辦，會同環保署南區督察大隊及保七員警埋伏，查獲石姓男子非法棄置營建混合廢棄物。圖／高市環保局提供

高雄市鳥松區棕櫚社區及鳥松國中一帶屢有民眾反映異味，高雄市環保局透過縮時攝影機、熱顯像空拍機及露天燃燒熱點巡查等多元科技手段查察，在周邊山區發現可疑燃燒來源，17日由橋頭地檢署指揮偵辦下，會同環保署南區督察大隊及保七員警埋伏，查獲石姓男子非法棄置營建混合廢棄物

高市環保局借助科技偵辦，查獲4件次露天燃燒行為，也一舉逮獲非法棄置營建廢棄物並放火燃燒的石男，依違反廢棄物清理法第41條及第46條規定，由保七警察移送地檢署偵辦；露天燃燒廢棄物部分，也依違反空氣汙染防制法第32條規定告發。

環保局表示，被棄置營建廢棄物的地區人煙稀少，人車不易前往，入口設有畜牧場告示牌企圖掩人耳目，經查石姓男子未領有廢棄物清除清運處理許可文件，卻擅自收受營建混合廢棄物，未經土地所有人同意即棄置，並在夜間燃燒廢棄物。

環保局長張瑞琿表示，業者應取得合法清運處理許可文件才能收受廢棄物，且不得任意丟棄或露天燃燒。環保局會持續透過多元科技手段清查汙染，民眾如發現不法行為也可主動撥打公害陳情專線，維護環境品質。

廢棄物 高雄市 空拍機

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