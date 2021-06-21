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屏東大店長畢業學員暖心製作「+0蛋糕」感謝防疫人員

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安21日深夜發文，下午突然收到大店長畢業學員「厚厚一片」特別製作「+0蜂蜜蛋糕」，附上小字條寫著「辛苦了！謝謝您們的付出，台灣的人民英雄」，潘孟安收到後將這份心意轉送給防疫前線人員。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安21日深夜發文，下午突然收到大店長畢業學員「厚厚一片」特別製作「+0蜂蜜蛋糕」，附上小字條寫著「辛苦了！謝謝您們的付出，台灣的人民英雄」，潘孟安收到後將這份心意轉送給防疫前線人員。圖／取自潘孟安臉書

「+0蛋糕」感謝防疫人員！屏東縣潘孟安21日深夜發文，今天下午突然收到大店長畢業學員「厚厚一片」特別製作「+0蜂蜜蛋糕」，附上小字條寫著「辛苦了！謝謝您們的付出，台灣的人民英雄」，潘孟安收到後將這份心意轉送給防疫前線人員。

潘孟安說，他收到這份厚禮後，趕在第一時間轉送給速打站同仁，但真的歹勢，數量有限，沒辦法送到每一位的手上，心意卻是「厚厚一片」，以十足的誠心替大家打氣。

潘孟安說，+0蛋糕來的正是時候，因為有第一線勇士們的奮戰，讓台灣睽違近40天，單日本土案例降至2字頭，屏東連14天+0，居家隔離人數也在6月19日全數歸零，「雖然此刻深陷烏雲密佈中，但一道道正穿破濃密烏雲灑落希望光芒！」

潘孟安說，這幾天南部豪大雨特報，繃緊神經，為長輩們進出安全，屏東22日各施打站因雨停賽一天。

潘孟安說，啟用滿一周的疫苗施打站，第一線的戰士們從南到北不眠不休運作，為了長輩的健康不曾喊累，因雨暫停施打一天，前線夥伴們聽了臉上線條立刻柔軟下來脫口而出說「終於終於能喘口氣」，他聽了十分不捨。

潘孟安說，休息，是為了走更長遠的路，這場持久戰得讓戰士們喘口氣，停一下，未來才能走更快，最終須戰勝病毒，

潘孟安說，盼這波鋒面不會造成災情，縣府團隊仍會徹夜監控，全力防災。

潘孟安 屏東縣

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