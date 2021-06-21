蚵仔寮假日現人潮 陳其邁：做不到人流控管就關門

三級警戒逾一個月，大家悶壞了，高雄市梓官蚵仔寮魚貨直銷中心周休假日湧入購買生鮮的人潮，遭質疑可能礙防疫，高雄市長陳其邁今天表示，已要求海洋局做好管制，一天內改善，做不到就關門不要開。」

蚵仔寮漁港因販售現撈的魚貨聞名，這個周休假日，被發現前往採購的人潮不少，被質疑可能導致防疫破功。

高雄市長陳其邁今午被問及此事，簡而有力回應，直銷中心今天休市，但已要求海洋局一天內改善，做不到就闗門。