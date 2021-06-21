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蚵仔寮假日現人潮 陳其邁：做不到人流控管就關門

聯合報 / 記者陳弘逸王昭月／ 高雄即時報導
高雄市梓官蚵仔寮魚貨直銷中心周休假日湧入購買生鮮的人潮，遭質疑可能礙防疫，高雄市長陳其邁今天表示已要求海洋局一天內改善，做不到就關門。記者劉學聖／攝影
高雄市梓官蚵仔寮魚貨直銷中心周休假日湧入購買生鮮的人潮，遭質疑可能礙防疫，高雄市長陳其邁今天表示已要求海洋局一天內改善，做不到就關門。記者劉學聖／攝影

三級警戒逾一個月，大家悶壞了，高雄市梓官蚵仔寮魚貨直銷中心周休假日湧入購買生鮮的人潮，遭質疑可能礙防疫，高雄市長陳其邁今天表示，已要求海洋局做好管制，一天內改善，做不到就關門不要開。」

蚵仔寮漁港因販售現撈的魚貨聞名，這個周休假日，被發現前往採購的人潮不少，被質疑可能導致防疫破功。

高雄市長陳其邁今午被問及此事，簡而有力回應，直銷中心今天休市，但已要求海洋局一天內改善，做不到就闗門。

高市海洋局表示，直銷中心會執行單一出入口管制、入口處採實聯制，會量體溫與噴酒精，今天已趁休市加強清消，未來營業時段派員走動式宣導防疫。海洋局長張漢雄也表示會嚴試吃與內用，同時避免人潮湧入，比照市場執行身分證字號分流，末碼單號周三、周五、周日可前往，周二、周四、周六開放雙號。

高雄市梓官蚵仔寮魚貨直銷中心周休假日湧入購買生鮮的人潮，遭質疑可能礙防疫，高雄市長陳其邁今天表示已要求海洋局一天內改善，做不到就關門。記者劉學聖／攝影
高雄市梓官蚵仔寮魚貨直銷中心周休假日湧入購買生鮮的人潮，遭質疑可能礙防疫，高雄市長陳其邁今天表示已要求海洋局一天內改善，做不到就關門。記者劉學聖／攝影

高雄市 陳其邁 生鮮

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