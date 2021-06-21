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離島農業發展新方向 金門首座有機栽培專區上路

中央社 / 金門縣21日電

離島第一個公設有機集團栽培專區在金門縣農業試驗所上路，預計3年內取得有機認證。縣府初估，後續每月平均可生產4萬公斤蔬果，在地消費者就吃得到在地有機食材。

金門縣政府表示，金門地區絕大多數農產品都仰賴台灣運送，在運輸過程中不僅成本增加，也影響蔬果新鮮度、增加碳足跡。因此，縣府於2019年規劃金門第一座「有機集團栽培專區」，並爭取農糧署新台幣4000多萬元經費補助，目前已完成園區聯外農路、田間排水、灌溉取蓄水及供水、澆灌管網及自來水、電力管網等基礎環境工程，總面積約6.85公頃。

縣府建設處指出，相關經營管理標租案已於5月與地區民眾簽訂契約，縣長楊鎮浯下午率建設處處長陳祥麟、農試所所長楊慧明赴現地視察，並聽取專區後續規劃和營運說明。

承租的地區青農在簡報中說明，這次農試所有機專區，預計建置農業溫網室設施200座，目前正由縣府轉呈農委會爭取計畫補助，並規劃在1年內取得有機驗證轉型期，3年內取得有機認證。

縣府表示，後續專區將配合時節生產青江菜、菠菜、西瓜、聖女番茄等蔬果，並培育地區農業人才、導入生產科技，後續初估每月平均可生產4萬公斤蔬果，提供地區消費者食用。

楊鎮浯表示，金門除了金酒與觀光產業，跨境電商及大健康產業也是目前縣府重點發展的項目，近年來食品安全受到各方重視，有機農業更是潮流所趨，這座農業集團栽培專區不僅是金門第一座，也是離島首個公設有機集團栽培專區。

縣府進一步指出，專區設置目的在帶給民眾安全食材來源外，也提供地區青農返鄉就業機會；未來初步規劃將優先提供給地區校園營養午餐，也希望廠商多與地區菜商、菜販合作，一起發展金門有機農業，找出離島農業發展新方向。

金門 青農 楊鎮浯

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