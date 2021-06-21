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高雄市最快6月23起 開放1-5類孕婦接種莫德納

聯合報 / 記者蔡孟妤王昭月／ 高雄即時報導
台灣周產期醫學會秘書長、高醫大附醫婦產科主治醫師詹德富說明，高市針對孕婦的疫苗注射策略。記者王昭月／翻攝
台灣周產期醫學會秘書長、高醫大附醫婦產科主治醫師詹德富說明，高市針對孕婦的疫苗注射策略。記者王昭月／翻攝

孕婦是否適合施打疫苗，高雄市防疫會議今邀台灣周產期醫學會秘書長、高醫大附醫婦產科主治醫師詹德富說明，市長陳其邁表示，依國際經驗來看，仍會建議接種，高雄市最快會在6月23日起，讓孕婦預約施打疫苗，但施打前務必要經由醫師評估。

詹德富表示，孕婦一旦得新冠肺炎，容易併發重症，演至插管，進到加護病房治療甚至死亡，也容易合併早產與死產的發生，所以打疫苗有其必要性，

國際對孕婦施打疫苗後的追蹤可以發現，施打疫苗後可以減少孕婦重症及死亡，流產畸型及早產的發生，與一般孕婦沒有太大差別，因此針對流行區域與流行期，都會建議施打。

詹德富示，AZ或莫德納疫苗都相當安全，不過莫德納使用的經驗較多，部分國家建議優先採用，高雄依此概念，原本是針對一至三類人員孕婦接種，但今起開放一至五類人員孕婦都可選擇莫德納疫苗接種，但仍建議，施打前要經由婦產科醫師造冊，前往指定到接種站，務求健康平安生產。

陳其邁表示，針對孕婦施打莫德納疫苗方案，今天會跟醫師公會、婦產科醫療院所及23家專責醫院再協調流程，孕婦施打前還是要透過婦產科醫師照超音波確認，評估是否可接種，以預約方式來嚴謹施打，最快會在6月23日啟動，或可能才下周一開始，有意接種的孕婦，可先洽詢醫師。

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