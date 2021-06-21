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「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

屏東防豪大雨 潘孟安：全縣22日疫苗停打1天

中央社 / 屏東21日電

屏東縣今天開放第三波75歲以上長輩接種疫苗，但因鋒面來襲，屏東縣恐降豪大雨，為防民眾出門發生意外，縣長潘孟安今天宣布，明天疫苗施打暫停一天，請大家不要前來。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，潘孟安今天中午在臉書指出，屏東已連14天本土零確診，且目前屏東第一、二階段80歲以上長輩AZ疫苗接種率48%，第三階段將開放75歲以上長者、原住民65歲以上長者，以及5月9日前接種過AZ疫苗者前來施打。

不過，由於受近日鋒面來襲，南部降下大雨，潘孟安為防長者出門打疫苗發生意外，也根據中央氣象局資料宣布，明天疫苗施打暫停一天，請民眾不要前來。

潘孟安也說，縣府團隊全面戒備拚防疫也拚防災，希望民眾宅在家拚防疫、挺醫護，屏東藝文展演還能線上一次看。

AZ疫苗 屏東縣 潘孟安

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