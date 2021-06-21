75歲22日開打疫苗 陳其邁：高市醫護99%已接種
高雄市今天起通知75歲以上長者、65歲以上原住民長者接種疫苗，明天開始施打。另外，市長陳其邁也宣布，高雄6萬7847名醫事人員已完成第一劑疫苗施打，接種率達99%。
高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明疫苗接種狀況。他表示，今天起通知75歲以上長者、65歲以上原住民長者接種疫苗，預計明天開始施打。
陳其邁表示，若未被通知到的長輩，也可以向區公所洽詢，或到高雄展覽館、高雄巨蛋等5大接種站施打疫苗，明天也會在全市49個社區施打站接種，希望方便各位長者就近施打。
另外，陳其邁也宣布，高雄市6萬7847名醫事人員已經完成第一劑疫苗施打，完成率達99%；目前也有3589人完成第二劑接種，代表民眾會碰到的醫療人員都已打過疫苗，將有效降低感染風險。
而在高雄市268家住宿型長照機構，陳其邁表示，先前已經完成5956名工作人員快篩，且皆無異常；而工作人員疫苗接種率也達96.2%，9599名住民也完成疫苗施打，接種率為84.7%。
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