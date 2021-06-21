高雄前金土地銀行都更案核定 促五福商圈再發展

位於高雄五福商圈的前金區土地銀行都市更新案，歷經8年多終在18日核定都更事業及權利變換計畫實施。高雄市副市長林欽榮今天指出，未來將興建29層住商大樓，引領商圈再發展。

高雄市政府表示，位於高雄市五福商圈、前金區五福三路的土地銀行都更案，歷經近8年多都更過程，18日核定都更事業及權利變換計畫實施。

市政府指出，此案將是前金區舊市區的都市更新指標案，屋齡高達36年的舊土地銀行，將以29層住商大樓新貌再生，引領前金區商圈再發展。

林欽榮今天在臉書（Facebook）指出，在前金土銀都更案第四次都更大會審議前，曾帶領都發局拜會土地銀行前董事長黃伯川，表達推動都更決心，同時強調過程絕對嚴守法律、公正透明，最後終獲土銀信任與認可，使這案順利於去年12月10日審議通過。

林欽榮表示，後續也再度與現任土銀董事長謝娟娟尋求協助，促成土銀捐贈部分未徵收的自強三路285巷道路用地，也正式進入核定程序。

林欽榮說，高雄市長陳其邁曾交付全速推動都市更新任務，市府相關局處推動各項都更審議簡化及法制化程序。因土銀為公股銀行，市府主動積極協調，終讓整合長達8年多的土銀都更案順利實施更新事業，成為前金區首件都更案。

林欽榮表示，都市更新重建讓原本屋齡36年的11層商辦及2棟屋齡53年的3層透天厝整合更新，變為地上29層住商大樓，並藉由都市設計規範建築基地退縮，留設行人徒步活動空間，未來重新與高雄市民見面的土地銀行門面更顯氣度恢弘。

他也預告，高雄今年還有幾處都市更新案件將陸續核定，近1年餘已交付都發局應盡速推動都市再生、加速都市更新審議流程的政策制定任務，並已階段性於今年3月完成都市更新168專案執行原則法制化程序。

林欽榮指出，6月正式恢復成立「都市更新科」作為都更案件專責審議單位，市府將加速審議、專責處理，疫情不會阻礙高雄城市發展的腳步，團隊將持續以專業、熱情，為高雄都市再生蓄積動能。

前金土銀都更案基地鄰近漢神、大立百貨商圈，位在高雄女中斜對面，鄰近愛河與捷運紅線中央公園站，面積共1108平方公尺。

全案由中國開發資產管理公司擔任實施者，整合土地銀行與其餘私地主，自民國101年11月提送事業概要，歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議及多次協調會議。