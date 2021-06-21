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高雄阿蓮中路橋被大雨淹沒 水退仍遭淤泥覆蓋無法通行

聯合報 / 記者陳弘逸蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄阿蓮區二仁溪的中路橋，因溪水暴漲湧上橋面，泥沙也連帶沖刷上橋，導致車輛無法通行，目前仍未開放通行。圖／讀者提供
高雄阿蓮區二仁溪的中路橋，因溪水暴漲湧上橋面，泥沙也連帶沖刷上橋，導致車輛無法通行，目前仍未開放通行。圖／讀者提供

近期高雄豪雨，阿蓮區二仁溪的中路橋，因溪水暴漲湧上橋面，泥沙也連帶沖刷上橋，即使水退去淤泥仍覆蓋橋面，導致車輛無法通行。警方昨天獲報後，隨即封閉通道，目前仍下雨，待雨勢停歇，將由阿蓮區公所派員清理橋面。

南部連日大雨，高雄市昨積淹水點多達30多處，今天雨勢稍歇，高雄市水利局今表示，今未接獲任何淹水通報，但中路橋等部分橋樑仍因泥濘封橋，橋下溪水水位也仍高漲。

中路橋因溪水暴漲，即使水退去仍有大量淤泥覆蓋橋面嚴重影響通行，警方獲報後，於昨天下午便封鎖該橋，暫不開放通行，目前仍未通車，後續則待淤泥清除完畢。

由於中路橋距水面較近，因此，二仁溪暴漲，或上游雨勢較大，溪水就容易讓淹上橋面，連帶把泥濘帶到橋上影響通行；阿蓮區公所表示，目前該橋處封閉狀態，暫不提供通行，待溪水消退，將派員前往清除，依照以往清理經驗，半天內即可清理完成。

此外，考量該橋經常受溪水暴漲影響通行，區公所已向市府工務局提報相關工程改善計畫，預計明年開始執行改善工程。

高雄阿蓮區二仁溪的中路橋，因溪水暴漲湧上橋面，泥沙也連帶沖刷上橋，導致車輛無法通行，目前仍未開放通行。圖／讀者提供
高雄阿蓮區二仁溪的中路橋，因溪水暴漲湧上橋面，泥沙也連帶沖刷上橋，導致車輛無法通行，目前仍未開放通行。圖／讀者提供
高雄阿蓮區二仁溪的中路橋，距水面較近，因此，二仁溪暴漲或上游雨勢較大，溪水就容易讓淹上橋面。記者陳弘逸／翻攝
高雄阿蓮區二仁溪的中路橋，距水面較近，因此，二仁溪暴漲或上游雨勢較大，溪水就容易讓淹上橋面。記者陳弘逸／翻攝

高雄市 淹水 豪雨

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