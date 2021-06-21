疫苗接種 屏東提供手語翻譯服務 讓長輩們免擔心

屏東縣80歲以上長者新冠肺炎疫苗施打率48%，評估近日疫苗施打狀況及餘量後，縣府今中午緊急宣布，即日起將長者第三階段疫苗施打年齡下修到75歲以上、原住民65歲以上長者，及5月9日前完成第一劑施打者，都可以到各注射站及速打站施打疫苗，人數達2萬8000餘人，屏東縣府指出，除針對行動不便長輩推出貼心服務免費接送，也提供聾人朋友手語翻譯服務，持續「屏東模式」貼心服務，讓長輩不用擔心。

今天上午在內埔國小注射站，有長者事先申請手語服務，他從下車接引到服務台報到，一直到疫苗施打、衛教，全程都有手語老師翻譯，讓整個施打任務順利完成，長者開心致謝，在場其他民眾看見有手語老師在現場幫忙翻譯溝通，紛紛驚訝表示，原來屏東貼心，無所不在。

潘孟安說，施打站的現場環境及動線做滾動式調整，許多小細節都是靠各注射站人員的貼心觀察，及時提供需要的協助，讓施打疫苗時更增添了人情溫暖，近期天氣不穩定，也叮囑注射站做好雨天備案，不要讓長輩淋到雨。

屏東縣政府社會處身心障礙福利科表示，領有身心障礙證明之聽語障者(含外縣市)、合併聽語障的多重障礙者、或各機關、團體需要服務聽語障朋友時，都能免費申請手語翻譯服務。